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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.23 19:30

Кино в Заполярье становится всё популярней, а предпринимателям дают новые возможности для развития бизнеса

Это не просто слова, а итоги, которые подвели сегодня члены регионального правительства на оперативном совещании под руководством Андрея Чибиса.

Заполярные предприниматели могут поучаствовать в конкурсе новых отечественных брендов «Знай наших». По 15 января заявки принимаются на платформе идея.росконгресс.рф по номинациям: продукты питания, потребительские товары, креатив, информационные и высокие технологии. Бренды-победители получат продвижение своих товаров на маркетплейсах и в торговых сетях, на телевидении и в новых медиа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства».

Каждый вложенный рубль в развитие киноиндустрии в Мурманской области приносит дополнительно 5 рублей дохода в экономику региона. Отметим, что до внедрения комплекса мер по развитию креативной индустрии в Заполярье в 2020 году в среднем снимали одну-две картины в год, а сегодня реализуется уже более 20 проектов.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «За три года рибейты получили 14 фильмов. Это позволило компенсировать их создателям до 30% затрат на производство кинолент, при том что общий объём затрат кинокомпаний на территории региона составляет 120 млн рублей».

При поддержке Центра развития кинопроизводства только за год в регионе сняли 17 кинопроектов. Кольское Заполярье одним из пионеров и лидеров в проведении локейшн-туров. Среди направлений работы в будущем году – внедрение программы «Зелёный экран». Уже разработан её фирменный стиль, ведётся активная разработка специального калькулятора для кинокомпаний. Также в 2024 году планируются съёмки новых фильмов и сериалов.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Региональные проекты, которые снимают наши молодые ребята, также продолжают получать гранты. Если в 2022 году было заявлено пять работ, то в 2023-м – 13 заявок объёмом инвестиций 2 млн рублей. Результат – четыре проекта, снятых на гранты губернатора: «52 герца», «Куда подальше», «Моряк на берегу» и «Северный герой».

В правительстве региона подробно рассмотрели реализацию стратегического плана «На Севере – жить» в ЗАТО город Заозерск, так как город моряков-подводников имеет стратегически важное значение для всей страны. С 2019 года там установили 12 детских игровых и спортивных комплексов, проведён капремонт 289-й школы, благоустроены общественные территории и открыт ФОК с бассейном. Кроме того, уже направлены средства на благоустройство сквера и установку стелы «Погибшим в ходе СВО».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Там работаем по ликвидации накопленного экологического ущерба в рамках работы по рекультивации ТКО и проводим работы по ремонту дорог. На сегодняшний день уже 80% дорог соответствует стандартам и нормативному состоянию улично-дорожной сети. В том числе отремонтировано пять км дорог местного значения, а также три км дороги до губы Большая Лопаткина. Также мы технически перевооружили котельную, заменив устаревшие котлы на современные и приступили к капремонту котельной. Отмечу, что в Заозерске нам удалось уйти от мазута, что дало существенную экономию по теплоснабжении».

За два дня выставку-ярмарку «Придумано в Арктике» посетили более трёх тысяч человек. Это событие объединило около 150 креативных предпринимателей и самозанятых Заполярья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Командой правительства ведётся активная работа по развитию креативных индустрий в регионе. Для этого сформирована концепция развития культуры в Мурманской области. И поддержка креативных индустрий - часть этой концепции. Один из инструментов – гранты на поддержку и реализацию творческих идей. Победитель гранта Екатерина Сидячкина при поддержке Министерства культуры организовала 8 и 9 декабря мощное событие для нашей области – первую выставку-ярмарку «Придумано в Арктике».

Свои товары и продукты представили дизайнеры и модельеры, фотографы и издатели, производители одежды, сувениров и косметики и другие. Также предприниматели проводили творческие мастер-классы.

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