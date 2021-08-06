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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.21 19:30

Киноделы представили проекты своих кинокартин о нашем Заполярье

В столице Заполярья активно развивается киноиндустрия. Молодые сценаристы, режиссёры и операторы полны идей, каждый из них хочет показать родной край с новой стороны. К примеру, студентка 4-го курса Московского государственного института культуры Юлия Носарева хочет снять кино о Крайнем Севере, о его культурных и этно-национальных особенностях. Проект девушки называется «Мой Север», основная сюжетная канва будущей картины развернётся вокруг истории любви, дополненной кадрами быта коренных жителей Кольского полуострова – саамов.

Юлия Носарева, молодой режиссёр: «У нас в сюжете супружеская пара переживает кризис в своих отношениях, они приезжают на север к нойду. Это саамский шаман, чтобы мудрый волшебник спас их брак. Им предстоит пройти три испытания или потерять друг друга навсегда».

Как нам рассказала сама Юлия, в основу проекта легла её дипломная работа. Посредством своей небольшой киноленты молодой режиссёр хочет повысить популярность «короткого метра» у простого зрителя, соединив «массовость и народность».

Отбор проектов для гранатовой поддержки региона производится компетентным жюри, в число которого входят и профессиональные сценаристы.

Любовь Шаханова, сценарист, эксперт конкурса: «Здесь примерно половина на половину документальное кино и художественное. К художественному они обязательно прикладывают сценарий и уровень, так скажем, разный достаточно. Но для начинающих вполне, в общем, так сказать, есть, что обсуждать».

По словам заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой, кинопроизводство в Мурманской области на подъёме, власти стараются всячески поддерживать эту индустрию. В качестве мер был принят специальный закон, созвана комиссия и организован Центр развития кинопроизводства.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «То, что сегодня будет происходить, это впервые в Мурманской области. Этого ещё не было. В этом году это в первый раз, мы поддерживаем дебютантов - молодых кинорежиссёров, продюсеров. Это для того, чтобы они могли реализовать свои идеи, потому что среди молодых и талантливых наших кинопроизводителей очень много идей, которые требуют воплощения, но недостаточно средств. Им как никому необходима эта поддержка».

Общая сумма гранта около миллиона рублей, у конкурсантов есть шансы получить до 500 тысяч, однако, сумма гранта не должна превышать 70% от расходов, которые понесут дебютанты. Такие грантовые программы способствуют дополнительной рекламе нашей области и развитию предпринимательства.

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