Кинофестиваль «Северный характер» определил победителя

XII Международный кинофестиваль «Северный характер» посмотрели почти 100 тысяч человек. Для зрителей были доступны фильмы, мастер-классы, дискуссии на разных площадках в интернете.

Самой просматриваемой стала кинолента «Человек Земли. Алтай», где российская ведущая Лена Летучая и певец Митя Фомин прошли по следам снежного барса, а также диспут о массовке и мастер-класс российского сценариста Любови Шахановой «Как создавать интересного героя».

Немало зрителей посмотрели церемонии открытия и закрытия фестиваля. По результатам мероприятия главный приз «Северного характера» получил норвежский режиссер Эгиль Хоскьелд Ларсен за фильм «Куда возвращается человек».

Астрид Нэрум, генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске: «Мы каждый год радуемся этому фестивалю. Мы знаем, сколько работ лежит на плечах его у организаторов. Конечно, очень приятно, что в этом году норвежские режиссеры преуспели в такой жёсткой конкуренции. Большое спасибо».