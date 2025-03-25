Киноискусство – инструмент просвещения: в рамках Международного арктического форума стартовал проект «Душа России. Арктика»

В программе проекта запланированы показы фильмов, посвящённых культуре и истории Севера.

В Центре современного искусства в Мурманске состоялась встреча с Анной Поповой – художником-постановщиком киностудии «Союзмультфильм». Анна презентовала гостям мультсериал «Умка» - продолжение трогательной истории медвежонка, придуманного ещё в советское время.

При создании пейзажей и образов героев мультипликатор вдохновлялась воспоминаниями своих путешествий по Мурманской области.

Анна Попова, художник-постановщик сериала «Умка»: «Эта история началась для меня с того, что я проходила художественную практику в Мурманске. Два месяца мы рисовали корабли, моряков, бродили по летнему городу и Мурманск навсегда остался в моём сердце. Это и миниатюрные березы и мхи, и побережье, украшенное разнообразными ракушками и ежами… Очень многое взято и перенесено».

У Умки появляется команда друзей. Чукотский мальчик Тайкэ, полярная волчица Ильма, нерпа Кора и птенец розовой чайки - Пычик. Вместе они исследуют мир Севера. Каждая серия – новое приключение.

В мультфильме для зрителей много и поучительных историй. Например, затрагивается тема экологии. Зверята любят и берегут природу своих родных мест.

Анна Попова, художник-постановщик сериала «Умка»: «Главное, надо донести красоту мира… Кроме сюжета рассказать нечто большее через полярное сияние, звезды и маленькие элементы».

Кино – это всегда диалог со зрителем. Сюжет и история мультфильма вдохновляют на изучение нашего уникального региона и бережное отношение к нему, формируют понимание его традиций.

Маркина Виктория, гость мероприятия: «Мне очень понравилось, что в новой Умке берут картинку именно с наших пейзажей… Можно увидеть много мест Мурманска».

В программе запланированы показы документальных фильмов «Великий Северный путь», «В Арктику», художественных фильмов «Филателия», «На выдохе» и других картин.