Киноклип «Дети войны» участвует в нескольких фестивалях

«Дети войны» - это не только статус ветеранов, которые пережили нападение фашистских захватчиков в юном возрасте, но и название нового короткометражного фильма. Его снял молодой мурманский режиссер Алексей Роговой для музыкантов из группы «Нереида». Премьерный показ киноленты состоялся в кинотеатре Североморска.

«Дети войны» - музыкальный клип, созданный по принципу кино. Один из режиссеров Руслан Мавлютов, который также является участником группы «Нереида», рассказал, что сценарий создан по воспоминаниям его бабушки, которая недавно умерла.

Руслан Мавлютов, режиссер фильма «Дети войны»: «В память о ней мне пришла идея сделать проект «Дети войны», так как она – ребенок войны. Когда началась война, ей было два года. Несмотря на то, что она ребёнок, она помнит в красках, как все происходило в те страшные времена».

Съёмки музыкального фильма длились 3 дня. В них приняли участие более 60 детей из Мурманска и области. Для юных северян это был необычный опыт, в котором они погрузились в страшную атмосферу военных лет 40-х годов прошлого века. И даже у маленьких зрителей, которые пришли на премьеру, короткометражка вызвала бурю эмоций.

Ярослав Самарин, зритель: «Было страшно, то, что поумирало людей много».

Кирилл Евдокимов, зритель: «Страшно, когда бомбы летели, всё взрывалось».

Перед премьерой в Североморске состоялось несколько показов в Мурманске. Итоги необычного проекта оценили не только молодёжь, но ветераны войны. Киноклип участвует в нескольких фестивалях. Заполярная работа уже вышла в финал Казанского кинофестиваля. По словам создателей, также запланированы съёмки второй части короткометражки. Они состоятся 1 марта в ДК «Моряков», принять участие в просмотре могут все желающие.