Кинокомпании могут получить деньги из регионального бюджета за будущие и уже выполненные в этом году проекты

Одно из условий – производство фильма должно проходить в Мурманской области.

Так называемые рибейты – региональные субсидии на покрытие части расходов – получат кинопроизводители на конкурсной основе. На эти цели в этом году из областного бюджета было выделено 5 млн рублей, два из которых уже получила компания «Стар Медиа Дистрибьюшн», которая представила остросюжетный шпионский боевик под рабочим названием «Баренцево море». События фильма происходят в 1944 году и раскрывают историю подлинного героизма мурманчан, трудившихся для Победы.

Планируемая сумма затрат на съёмки в Мурманской области – более 6,5 миллиона рублей.

Следующая заявочная кампания на конкурс по предоставлению рибейтов стартует 21 сентября.