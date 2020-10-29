Кинокомпания «Star Media» приостановила съёмки в Мурманской области сериала «Баренцево море»

Напомним, декорациями для фильма должен был стать и Больничный городок областного центра.

Причина отмены съёмок проста - эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в стране.

В центре развития кинопроизводства Мурманской области сообщили, что творческая группа проекта планировала отснять в Мурманске и Североморске натурные планы, передающие атмосферу военного северного города. Съёмки же основного блока с участием главных героев должны были пройти в других регионах России.

Кинокомпания не исключает, что съёмки основного блока могут пройти в Мурманской области в следующем году.

Напомним, «Баренцево море» - остросюжетный шпионский боевик, события которого разворачиваются в 1944 году.