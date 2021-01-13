Киношедеврами и музыкальными произведениями наслаждаемся, сидя в «шахматном порядке»

Посмотреть отечественные и мировые премьеры на больших экранах можно, но только соблюдая все меры осторожности.

В период пандемии правила работы областных кинотеатров претерпели изменения. Например, в кинозалах должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанции – их заполняемость не может превышать 50% от общей вместимости. Обязательна «шахматная» рассадка посетителей, исключения составляют члены одной семьи или проживающие вместе люди. Между сеансами – перерывы не менее 30 минут для проветривания и уборки зала.

Продажа билетов должна осуществляться бесконтактным способом с помощью автоматов, на сайтах кинотеатров или в мобильных приложениях.

Во время посещения кинотеатров зрители должны использовать защитные маски.

На особых условиях для посетителей открылась и Мурманская областная филармония. С 17 декабря ценители мировой и отечественной музыки могут вновь наслаждаться живым звуком.