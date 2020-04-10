Киношников заманивают в Мурманскую область «пряником»

В региональном правительстве подписано постановление, согласно которому в Заполярье откроется Центр развития кинопроизводства.

Кинокомпаниям, снимающим фильмы в Заполярье, будут предоставлены субсидии. Центр займётся популяризацией нашего региона в качестве площадки для съёмок. Его основой задачей станет оказание всевозможной помощи кинокомпаниям: консультирование и координация, создание базы имеющихся локаций и актеров.

Центр будет создан на средства гранта из областного бюджета, получить его сможет некоммерческая организация на основании конкурса, который организует региональное Министерство культуры региона.

Также в этом году кинокомпании, ведущие съёмки в Мурманской области, смогут получить рибейты – субсидии из регионального бюджета, которые компенсируют до 30% затрат.