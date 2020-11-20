День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.20 19:30
Киностудия «Союзмультфильм» ищет голос для мультяшного героя
В перезапуске легендарного сериала «Ну, погоди!» появится новый персонаж – Котёнок. Он милый и бесстрашный, обладает талантом оказываться не в том месте и не в то время. Но пока у этого мультяшки нет голоса.
«Союзмультфильм» объявил конкурс для поиска талантливого исполнителя. Для участия в проекте нужно записать одну или несколько фраз Котёнка и разместить видеозапись на своей странице «ВКонтакте» или «Instagram» с хэштегом #ХочувНуПогоди. Работы принимаются до 16 декабря.
Попробовать свои силы может любой желающий, начиная с 6 лет. Фразы для озвучки киностудия предоставляет следующие:
- Ну, как так-то?
- Где же все?
- Волк! (в разных интонациях)
- Крута-ая / круто-ой
- Круть!
- Коробку… принёс… тебе… я (чуть запыхавшись).
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Андрей
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Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
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Евгений_М
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