Киностудия «Союзмультфильм» ищет голос для мультяшного героя

В перезапуске легендарного сериала «Ну, погоди!» появится новый персонаж – Котёнок. Он милый и бесстрашный, обладает талантом оказываться не в том месте и не в то время. Но пока у этого мультяшки нет голоса.

«Союзмультфильм» объявил конкурс для поиска талантливого исполнителя. Для участия в проекте нужно записать одну или несколько фраз Котёнка и разместить видеозапись на своей странице «ВКонтакте» или «Instagram» с хэштегом #ХочувНуПогоди. Работы принимаются до 16 декабря.

Попробовать свои силы может любой желающий, начиная с 6 лет. Фразы для озвучки киностудия предоставляет следующие:

- Ну, как так-то?

- Где же все?

- Волк! (в разных интонациях)

- Крута-ая / круто-ой

- Круть!

- Коробку… принёс… тебе… я (чуть запыхавшись).