Кинотеатр «Аврора» поддержал социальную программу «Городская карта поддержки»

1 октября во всем мире отмечается Международных день пожилых людей. Россия – не исключение. В кинотеатре «Аврора» на премьерный показ фильма «Крым» собрались мурманские пенсионеры. Билет со скидкой они приобрели благодаря программе «Городская карта поддержки», которая реализуется в мурманской области с 2011 года.

- У нас проект «Городская карта поддержки» реализуется администрацией города Мурманска и нашими партнерами, - напомнила Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска. - В том числе и сеть кинотеатров города, которая сегодня в этом проекте участвует, предоставив скидку на посещение сеансов.

За шесть лет более 25 тысяч мурманчан стали обладателями льготных карт. Перечень предприятий, ставших партерами программы, постоянно пополняется. Сегодня их более 170, в самых разных сферах: торговля, бытовые, фармацевтические и медицинские услуги. Для пенсионеров подобные льготы, конечно, существенны и важны. «Это даёт определенные, даже, порой, значительные, для нас, для пенсионеров, возможности, - отмечает Людмила Молодцова, председатель общественной организации педагогов-ветеранов. - Вот в кинотеатр пришли, платим уже поменьше, чем обычно. Даже в парикмахерских у нас есть скидки. В магазинах тоже».

С недавнего времени помимо льготных категорий граждан, уже имеющих право на социальную поддержку, возможность получить городскую карту теперь имеют почётные доноры, ветераны труда, члены семей погибших военнослужащих, а также семьи, воспитывающие детей-сирот. И на этом работа не заканчивается. Любой потенциальный партнёр программы сможет вступить в неё, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.