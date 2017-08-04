Кипит работа на Пионерском проезде

Проезд Пионерский в центре Мурманска вот уже несколько дней закрыт для движения транспорта. Там сейчас трудится тяжёлая техника. Скоро вместо старого, повреждённого дорожного покрытия будет уложен новый слой асфальта. Как идут работы в центральной части города, оценил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Проезд Пионерский в областном центре хоть размером и невелик, но движение на нём оживлённое. Расположен он в самом центре города, вокруг большое количество коммерческих организаций. Ремонт этой улицы требовался уже давно. Несколько дней назад этот участок перекрыли и загнали на него тяжёлую технику. Сейчас реконструкция дорожного полотна вышла в завершающую стадию.

- Подрядчики доложили сегодня, что за субботу и воскресенье они выполнят все работы, - сообщил журналистам Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - К сожалению, здесь нельзя работать ночью, потому что мы в самом центре нашего города, вокруг много жилых домов. Сейчас уже уложен черновой слой, а в выходные будет укатан чистовой.

Покрытие толщиной 7 сантиметров выполнено из щебеночно-мастичной смеси. Она хорошо зарекомендовала себя в климатических условиях Заполярья.

В ходе ремонта дорожным рабочим пришлось столкнуться с некоторыми трудностями: на небольшой по протяжённости улице – оказалось большое количество канализационных колодцев. Это обстоятельство работу замедляло.

- Участок дороги от проспекта Ленина до улицы Самойловой мы уже сделали, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Владимир Гаража, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Уложили там асфальтовый слой толщиной 7 сантиметров. Сейчас у нас идут работы на участке от улицы Шмидта до улицы Самойловой. Сейчас мы выкладываем здесь выравнивающий слой. Выравниваем колодцы, устанавливаем 30 метров бортового камня, меняем повреждённые блоки. К понедельнику эти работы должны быть завершены.

И это не единственная улица, на которой ведутся дорожные работы. Заменят асфальт на улице Ленинградской, а также на участке трассы от улицы Павлова до улицы Фурманова. Всего за время летней ремонтной кампании обновили 16 объектов улично-дорожной сети.