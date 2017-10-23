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День за днём с «Арктик-ТВ»23.10.17 19:30

Кипят мозги на XVII открытом турнире по интеллектуальным играм на Кубок губернатор

В минувшие выходные состоялся XVII открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок губернатора. 70 команд знатоков со всего региона, три возрастные группы и три вида состязаний: «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг». Кто слал лучшим среди умнейших, почему с каждым годом такие игры привлекают всё больше и больше участников, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

В этом году турнир по интеллектуальным играм посвятили великой исторической дате – столетию Октябрьской социалистической революции. Антураж подобрали соответствующий – яркий, красный, революционный. Несколько тематических фотозон создали подходящее настроение для игроков, которые съехались со всего региона.

- Играть будут совершенно обычные ребята, ни из каких-то элитных семей, не с каким-то супер-мего образованием, - отмечает Максим Кукушкин, организатор XVII  турнира по интеллектуальным играм на Кубок губернатора. - Есть в них изюминка, есть сообразительность, есть тяга к знаниям, есть любопытство и любознательность. Могут они выстроить логическую цепочку, если получается у них это, то они успешны в игре.

С каждым годом участников подобных турниров становиться всё больше. Интеллектуальные игры пользуются популярностью у старшеклассников. Ребята признаются, что получают удовольствие от игр, победа греет душу, а проигрыш подливает масла в огонь, заставляет взяться за ум, лучше подготовиться и вновь бороться за звание самых-самых.

Переживают за игроков и наставники. Например, Игорь Ступаков работает учителем истории в школе № 5. Сам он играть начал ещё в молодости, а потом решил привить это увлечение и своим ученикам. Сегодня прибыл с командами десятиклассников, которые в этом деле ещё совсем новички.

- Они только в этом году ко мне пришли, я их учу 1,5 месяца, - рассказывает Игорь Ступаков, учитель истории школы № 5. - Я ещё и не могу сказать даже, что это будут за игроки. Для них же - это первый опыт. Но я беспокоюсь за них.

Школьники схлестнутся в отборочном туре «Брейн-ринга». В отличие от классического «Что? Где? Когда?», здесь  правила немного другие. Команды играют один на один, на раздумье даётся всего 60 секунд. Профессионалы утверждают, что эта игра не только на эрудицию и знание фактов. Во многом прийти к правильному ответу помогает логика и жизненный опыт.

И вот звучит вопрос: «Американец Л. Ортер выигрывал Олимпийские игры используя «Х». Интересно, что третью олимпиаду он выиграл уже имея хроническое повреждение «Х» шейного позвонка. Назовите «Х».  Время пошло».

Знатоки приступают к делу. Страсти накаляются, у некоторых ребят мозг буквально кипит. Правильный ответ: «Диск», - одна из команд находит почти сразу же. В финальном школьном «Брейн Ринге» победила сборная команда из Мурманска «Флёр де лис». Ребята уже неоднократно показывали потрясающие результаты и даже ездили на Всероссийский чемпионат. Второе место заняла команда «Слабоумие и отвага» из Кировска, а третье место оказалось в руках у учеников МПЛа - команды «Северный рывок».

 

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