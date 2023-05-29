Кира Вебер, руководитель, создатель ателье: как живёт лёгкая промышленность в регионе, или Свой бизнес в современных условиях

Кира Вебер открыла ателье 8 лет назад. За годы работы потребовалось сократить площади и реструктуризировать предприятие по причине внешних факторов…

Кира Вебер открыла ателье 8 лет назад. За годы работы потребовалось сократить площади и реструктуризировать предприятие по причине внешних факторов…

В программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня идёт разговор с Кирой Вебер, руководителем, создателем ателье. Она расскажет о том, какие изменения переживала мастерская? Как ателье адаптируется в период импортозамещения и выбирают ли мурманчане индивидуальный пошив.