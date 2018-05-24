Киркоров вдохновил выпускников апатитской школы № 15

Апатитские выпускники из школы № 15 сняли ролик-пародию на новую известную песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

Этот ролик стал своего рода продолжением череды оригинальных поздравлений к последнему звонку, который проходит в эти дни по всей стране.

Напомним, в прошлом году апатитские учителя приняли участие в съёмках видеопародии на популярную тогда песню «Грибы»