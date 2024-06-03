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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.24 19:30

«Кировка» пригласила мурманчан на День защиты детей

Перед Дворцом культуры им. С.М. Кирова развернулось огромное пространство для творчества. Дети здесь нарисовали квартал, где живут их друзья и близкие, цветочную аллею, и даже самую длинную игру в классики в Заполярье.

Эмилия Авитян, участница праздника в ДК Кирова: «Я рисую большой домик».

- А кто там будет жить?

– Там будут жить люди и кошка.

– А сколько людей?

– Три.

– Кто?

– Мама, папа и дочка.

– Ты, получается, свою семью рисуешь, да?

– Да.

– У вас есть кошка?

– Нет. Я просто помечтала.

– Ты мечтаешь о ней, да? А какую кошку ты бы завела?

– Какую-нибудь рыжую, красивую.

На одной только уличной программе организаторы праздника останавливаться не стали. Два этажа Дворца культуры были в полном распоряжении детей. На первом ребята узнали о том, как в наши дома попадает электричество, а также о правилах пожарной безопасности. В малом зале развернули шоу с фокусами, а в малой гостиной – театр из песка.

Юрий Стрельцов, участник праздника в ДК Кирова: «Хороший праздник. Маленькому приятно».

- Где вы уже успели побывать?

– А мы везде были, кроме вторых этажей.

– Что вам больше всего понравилось?

- Ребёнку нравится шарики кидать.

Второй этаж – для самых активных. Здесь организовали танцевальные мастер-классы и флешмоб. Неподалеку большое полотно с шашками и –выставка от центра «ВОИН», где можно было подержать в руках настоящее оружие.

Максим Момотов, участник праздника в ДК Кирова: «Здесь очень крутая экспозиция военных».

- Тебе нравится такая тема?

– Да! Я туда ходил.

– Что тебе больше всего понравилось там?

– Граната.

– Тебя научили её кидать?

– Я сам знаю.

– А как? Я не знаю, расскажи мне, как это делать?

– Надо кольцо вытянуть, кинуть и она взорвётся.

Мария Момотова, участница праздника в ДК Кирова: «Мы пошли в «Зооландию», там много птиц и много животных».

- А что тебе больше всего понравилось, животные?

– Да, там какие-то черепахи, которые плавают на одном месте. Черепахи и какие-то белки там.

Так ярко и весело прошёл День защиты детей в стенах и за пределами Дворца культуры имени С.М. Кирова.

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