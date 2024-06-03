«Кировка» пригласила мурманчан на День защиты детей
Эмилия Авитян, участница праздника в ДК Кирова: «Я рисую большой домик».
- А кто там будет жить?
– Там будут жить люди и кошка.
– А сколько людей?
– Три.
– Кто?
– Мама, папа и дочка.
– Ты, получается, свою семью рисуешь, да?
– Да.
– У вас есть кошка?
– Нет. Я просто помечтала.
– Ты мечтаешь о ней, да? А какую кошку ты бы завела?
– Какую-нибудь рыжую, красивую.
На одной только уличной программе организаторы праздника останавливаться не стали. Два этажа Дворца культуры были в полном распоряжении детей. На первом ребята узнали о том, как в наши дома попадает электричество, а также о правилах пожарной безопасности. В малом зале развернули шоу с фокусами, а в малой гостиной – театр из песка.
Юрий Стрельцов, участник праздника в ДК Кирова: «Хороший праздник. Маленькому приятно».
- Где вы уже успели побывать?
– А мы везде были, кроме вторых этажей.
– Что вам больше всего понравилось?
- Ребёнку нравится шарики кидать.
Второй этаж – для самых активных. Здесь организовали танцевальные мастер-классы и флешмоб. Неподалеку большое полотно с шашками и –выставка от центра «ВОИН», где можно было подержать в руках настоящее оружие.
Максим Момотов, участник праздника в ДК Кирова: «Здесь очень крутая экспозиция военных».
- Тебе нравится такая тема?
– Да! Я туда ходил.
– Что тебе больше всего понравилось там?
– Граната.
– Тебя научили её кидать?
– Я сам знаю.
– А как? Я не знаю, расскажи мне, как это делать?
– Надо кольцо вытянуть, кинуть и она взорвётся.
Мария Момотова, участница праздника в ДК Кирова: «Мы пошли в «Зооландию», там много птиц и много животных».
- А что тебе больше всего понравилось, животные?
– Да, там какие-то черепахи, которые плавают на одном месте. Черепахи и какие-то белки там.
Так ярко и весело прошёл День защиты детей в стенах и за пределами Дворца культуры имени С.М. Кирова.