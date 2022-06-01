«Кировка» пригласила юных северян на «Самый детский день»

Праздник, посвященный Дню защиты детей в ДК имени С.М. Кирова проводится каждый год. Участники, а это большие семьи, могут здесь потанцевать, порисовать, заглянуть в живой уголок, а также получить полезные для себя знания.

Праздник, посвященный Дню защиты детей в ДК имени С.М. Кирова проводится каждый год. Участники, а это большие семьи, могут здесь потанцевать, порисовать, заглянуть в живой уголок, а также получить полезные для себя знания.

Евгения Дрожилкина, ведущий методист отдела реализации социокультурных проектов: «В 11 часов у нас стартовали интерактивные площадки, здесь и поп-ит и дженга и всеми любимая игра Angry Birds, большая раскраска, также нас поддерживают МЧС и ГИБДД, они тоже представили свои познавательные площадки для детей. А в 12 часов у нас начнётся спектакль по мотивам пьесы Андрея Кружного «Король Вруляля».

По большей части программа имеет развлекательный характер, но помимо этого дети могут посетить и познавательные площадки. К таким можно отнести и акцию МЧС «Мои безопасные каникулы». Спасатели считают очень важным с самого детства прививать азы пожарной безопасности, а также рассказывать о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Сергей Ковалев, пожарный первой пожарно-спасательной части города Мурманска: «Здесь у нас представлено и снаряжение пожарных спасателей, представлено снаряжение ВОСВОД для спасения на водах, предоставленные поисково-спасательным отрядом «МурманСпас» автоматического оповещения о пожаре».

Татьяна Ульяновская, старший инспектор отдела надзорной деятельности по городу Мурманску: «У нас представлен стенд, на котором можно увидеть имитацию системы оповещения эвакуации людей при пожаре. Мы можем смоделировать условный пожар, знакомим детей, как работает система оповещения в случае пожара, дети слышат, мы все сейчас слышим характерные звуки, когда срабатывает эта система. Каждый желающий ребёнок сегодня освоил правила работы с огнетушителем, преодолев все страхи».

Не только у детей интерактивные площадки вызывали большой интерес, родители тоже с радостью присоединялись к ним. Такое взаимодействие помогает в сближении всех членов семьи.

Ульяна Христина, гость праздника: «Это в любом случае полезно для нас, это очень интересно. Я рада, что сегодня у меня получилось выйти с детьми на это мероприятие. Спасибо Дому культуры за то, что устраивают для детей такие мероприятия. Очень много площадок».

Организаторы и эксперты, считают, что этот праздник показывает, что взрослые всегда рядом, любят, оберегают и защищают своих чад, продлевая их детство, делая его беззаботным и счастливым.