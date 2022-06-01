1 июня 2008 года - 14 лет назад телекомпания «Арктик-ТВ» ворвалась в телеэфир Мурманской области!С 1 июня в Мурманской области в тестовом режиме заработает анонимный чат-бот в «Телеграм» для приёма сообщений о происшествиях с детьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.22 19:30

«Кировка» пригласила юных северян на «Самый детский день»

Праздник, посвященный Дню защиты детей в ДК имени С.М. Кирова проводится каждый год. Участники, а это большие семьи, могут здесь потанцевать, порисовать, заглянуть в живой уголок, а также получить полезные для себя знания.

Праздник, посвященный Дню защиты детей в ДК имени С.М. Кирова проводится каждый год. Участники, а это большие семьи, могут здесь потанцевать, порисовать, заглянуть в живой уголок, а также получить полезные для себя знания.

Евгения Дрожилкина, ведущий методист отдела реализации социокультурных проектов: «В 11 часов у нас стартовали интерактивные площадки,  здесь и поп-ит и дженга и всеми любимая игра Angry Birds, большая раскраска, также нас поддерживают МЧС и ГИБДД, они тоже представили свои познавательные площадки для детей. А в 12 часов у нас начнётся спектакль по мотивам пьесы Андрея Кружного «Король Вруляля».

По большей части программа имеет развлекательный характер, но помимо этого дети могут посетить и познавательные площадки. К таким можно отнести и акцию МЧС «Мои безопасные каникулы». Спасатели считают очень важным с самого детства прививать азы пожарной безопасности, а также рассказывать о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Сергей Ковалев, пожарный первой пожарно-спасательной части города Мурманска: «Здесь у нас представлено и снаряжение пожарных спасателей, представлено снаряжение ВОСВОД для спасения на водах, предоставленные поисково-спасательным отрядом «МурманСпас» автоматического оповещения о пожаре».

Татьяна Ульяновская, старший инспектор отдела надзорной деятельности по городу Мурманску: «У нас представлен стенд, на котором можно увидеть имитацию системы оповещения эвакуации людей при пожаре. Мы можем смоделировать условный пожар, знакомим детей, как работает система оповещения в случае пожара, дети слышат, мы все сейчас слышим характерные звуки, когда срабатывает эта система. Каждый желающий ребёнок сегодня освоил правила работы с огнетушителем, преодолев все страхи».

Не только у детей интерактивные площадки вызывали большой интерес, родители тоже с радостью присоединялись к ним. Такое взаимодействие помогает в сближении всех членов семьи.

Ульяна Христина, гость праздника: «Это в любом случае полезно для нас, это очень интересно. Я рада, что сегодня у меня получилось выйти с детьми на это мероприятие. Спасибо Дому культуры за то, что устраивают для детей такие мероприятия. Очень много площадок».

Организаторы и эксперты, считают, что этот праздник показывает, что взрослые всегда рядом, любят, оберегают и защищают своих чад, продлевая их детство, делая его беззаботным и счастливым.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Научи меня жить». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Майские вакансии в Мурманске с зарплатой более 100 тысяч рублей - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро укрепляется на 92 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 27% увеличила выработку электроэнергии в мае-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика