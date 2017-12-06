Кировск – туристическая и спортивная Мекка Заполярья

Участие в федеральной программе позволило заполярному Кировску развиваться в сторону всесезонного курорта. Об этом сегодня рассказали на заседании регионального правительства. Финансовые вложения в строительство новой транспортной развязки и реконструкцию лыжного стадиона уже позволили городу получить право проведения этапа Кубка России по лыжным гонкам.

В Кировске продолжают развивать туристический кластер. Усилия областного правительства и руководства муниципалитета направлены не только на то, чтобы сделать доступнее летний туризм в Хибинах, но и на решение проблем монопрофильного города. Благодаря участию в федеральной программе развития внутреннего туризма, на въезде в город появилась современная кольцевая развязка.

- Это новый объект, который позволил решить множество задач. Помимо того, что появилась в Кировске новая современная развязка, участие в целевой программе послужило импульсом для бизнеса по созданию новых объектов для туристов, - доложила Ольга Кузнецова, министр промышленности и предпринимательства Мурманской области, - это и большой ТРЦ и несколько гостиниц.

В своём докладе перед региональным кабинетом министров Ольга Кузнецова отметила, что Хибинские горы – один из самых посещаемых районов Кольского полуострова. На него приходится 11% от общего потока гостей региона. Сейчас в Кировске благодаря туристическим проектам уже создано более 140 новых рабочих мест. Город планирует стать популярным курортом, где могли бы с пользой отдыхать и семьи с детьми, и профессиональные спортсмены.

- Буквально две недели назад у нас прошла FIS-овская гонка, через неделю у нас будет проходить этап Кубка России по лыжным гонкам, - сообщил Сергей Свинин, глава администрации Кировска.

Этап Кубка России по лыжным гонкам Кировск примет вместо Пермского края из-за отсутствия снега в городе Чусовой, где изначально предполагалось проводить эти соревнования. Для участия уже поданы заявки от Татарстана, Республики Коми, Московской и Нижегородской областей. В Кировск приедут лыжники даже с далекого Сахалина.