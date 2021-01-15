Кировск и Апатиты вновь открыты для всех!

Глава региона разрешил въезд в Кировск и Апатиты. Ограничение будет снято с 16 января, когда соответствующий документ опубликуют на сайте правительства области.

Напомним, до этого на территорию Хибин могли попасть только жители Мурманской области. Такое ограничение ввели, чтобы не обострять эпидемическую ситуацию в новогодние праздники, ведь этот район Кольского Заполярья славится горнолыжными курортами, которые после очередной волны снятия огорчений открыли для посетителей.