Кировск вновь накрыло снегом, или Смертельный удар троса

Кировск снова оказался в плену снегопадов. Местные жители, привыкшие к сюрпризам погоды, оказались не готовы к борьбе со стихией.

Синоптики и МЧС заранее прогнозировали обильные осадки в виде мокрого снега. За одну ночь в Кировске выросли полуметровые сугробы. Местные жители с самого утра начали бороться с последствиями мощнейшего снегопада, но город всё равно оказался парализован – автомобили, припаркованные во дворах и на обочинах, пришлось долго откапывать из снежных ловушек.

Ненастье стало причиной трагедии. В Апатитах двое мужчин пытались выдернуть из сугроба «Мерседес», после нескольких неудачных попыток попросили у проезжавшего мимо водителя грузовика помочь им. Буксировочный трос во время манипуляций лопнул и его часть отлетела в голову одному из мужчин. Пострадавший от удара скончался в больнице.