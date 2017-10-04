Кировская меховая фабрика согреет северян!

Осенний комплимент для северянок – Кировская меховая фабрика представляет новую коллекцию норковых шуб. Натуральный мех, качественный пошив и приятные цены – вот, что обещают организаторы.

В мороз и стужу в мехах от Кировской фабрики северянкам будет комфортно и тепло.

На выставке-продаже в Ледовом Дворце спорта богатый выбор шуб. Кировская меховая фабрика привезла более 2000 моделей - это новинки из мутона, каракуля, лисицы и, конечно, норки, модные жилеты из пушнины по доступным ценам. Шубы, жилетки, модели «автоледи», изделия из комбинированных мехов – промаркированы электронными чипами в соответствие требованиям закона.

- Размерный ряд пушистых изделий с 40 по 64, большая цветовая гамма, - рассказывает Ольга Гордеева, продавец-консультант. – У нас действует рассрочка на 18 месяцев и без процентов, и без переплаты. Также оформляются кредиты до 3 лет.

На изделия из норки всегда особый спрос, поэтому для мурманчанок производитель объявил акцию. Теперь приобрести долгожданную норковую «красавицу» можно от 55 тысяч рублей!

Выставка-продажа будет работать в Ледовом Дворце спорта до 8 октября - с 10 утра до 20 часов вечера, ежедневно.