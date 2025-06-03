Кировские горнолыжники устроили «последний звонок» на склоне в Хибинах

Во фраках и бальных платьях ребята проводили сезон, ставший для «БигВуда» рекордным по посещаемости. Он длился дольше всех в стране - 191 день.

Посещаемость «Большого Вудъявра» ежегодно растёт: в минувшем сезоне она превысила 450 тысяч гостей, что на 11% больше, чем год назад. Кроме того, курорт поставил рекорд суточной посещаемости – в один из дней марта на его трассах побывали 7236 гостей.

Существенно расширилась и география туристов. Теперь она включает страны Юго-Восточной Азии, а также самый западный регион России – Калининградскую область.

Кстати, в начале сезона на Южном склоне заработала новая канатная дорога гондольного типа, протяженностью порядка 2000 метров.

По традиции «Большой Вудъявр» вновь откроет трассы уже в начале ноября.