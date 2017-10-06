Кировский комплекс «Большой Вудьявр» попал в топ-10 популярных мест для отдыха в новогодние праздники

Один из интернет-сервисов аренды жилья проанализировал бронирование на новогодние праздники и определил самые популярные у туристов горнолыжные курорты России. В первую десятку попал Кировский - комплекс «Большой Вудьявр». По данным портала, гости региона бронируют жильё в Хибинах в среднем на 4 ночи и тратят на проживания вдвоём 2,5 тысячи рублей в сутки.

На других зимних курортах, таких как Красная Поляна или Шерегеш, отдых обойдется почти в два раза дороже. Возможно, этот факт становится решающим при выборе. Обычно за пару месяцев до новогодних праздников мест в гостиницах и частном секторе уже нет.