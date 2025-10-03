Кит покинет Пять Углов: в ЦУРе рассказали о грядущих изменениях во внешнем облике центра Мурманска

Правительство региона, администрация города и подрядчики рассказали, чем украсят самые знаковые объекты Мурманска.

В Мурманске полным ходом идут работы по комплексному благоустройству ключевых общественных пространств. Эти проекты, поддержанные президентом, проводят в соответствии с мастер-планом «На Севере – твой проект» и всероссийским конкурсом комфортной городской среды, кардинально меняют облик заполярной столицы. Одно из самых ожидаемых – открытие Центра цифрового искусства «Муза» в здании бывшего кинотеатра «Родина».

Для желающих посетить современный центр, не имеющий аналогов в стране, заведение откроет свои двери в январе, в дни новогодних праздников. Там можно будет познакомиться с обучающими программами, оценить современное оборудование, а также посмотреть выставку исторических артефактов, найденных при реконструкции здания с полувековой историей.

Ольга Вовк, подрядчик: «Во время открытия мы хотим сделать мини-музей».

Здание легендарного для города кинотеатра пришлось восстанавливать с нуля. Сложности в процессе реставрации были колоссальными, но теперь историческое сооружение не просто обретёт новую жизнь, а станет современным образовательным объектом. Занятия в нём начнутся в январе 2026 года.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Это уникальный объект для всего Северо-Запада».

14 декабря откроют пешеходную артерию по отремонтированной Ленинградской улице. На ней появятся качели, торговые павильоны с кафе, тёплое пространство для зимнего времяпрепровождения и терраса для летнего отдыха. Целостность променада будет сохранена. Озеленение проведут совместно с Кировским ботаническим садом весной 2026 года.

Площадь Пять Углов преобразится в уникальное общественное пространство, навеянное темой освоения Арктики и Северного морского пути. Ключевым элементом станет технологичная скульптурная композиция в виде плывущих льдин. Несмотря на образ, «льдины» получат систему обогрева для упрощения уборки от снега и наледи.

Как рассказали на пресс-конференции, работы идут долго из-за необходимости предварительной перекладки инженерных сетей.

Новогоднюю ёлку установят в этом году у ДЦ «Меридиан» уже 15 ноября. А вот знаменитый и полюбившийся всем кит отправится на зимовку для просушки, но потом вернётся, и, возможно, на другую улицу Мурманска. Также правительство региона анонсировало появление в следующем году нового многоуровневого паркинга на 120 машин, который построят за «Меридианом».