Кит с человеческим лицом прописался в Коле

В течение нескольких последних недель северяне активно обсуждают в соцсетях вид новой набережной в Коле. Большой резонанс вызвали шезлонги и кит с человеческим лицом. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась в Колу, чтобы оценить дизайнерский проект.

Древний город Кола расположен в нескольких километрах от Мурманска. В этом году историческому центру Кольского Заполярья исполнилось 455 лет. Подарком для жителей к юбилею стала новая просторная набережная. Но чтобы её найти, это если вы из другого города, рекомендуем воспользоваться интерактивной картой. Разобраться в ней просто, справятся даже дошколята.

До строительства набережной на этом месте располагался пустырь, на котором круглогодично выгуливали собак. Летом шумные компании устраивали здесь вечеринки, а любители горячительных напитков оставляли после себя горы мусора и бутылок. О культурном отдыхе не было и речи.

Светлана Федосеева, жительница города Колы: «У меня мечта была, всё думала, неужели нельзя сделать набережную. Теперь сделали очень красиво, любо-дорого смотреть, мы всегда с подругой занимаемся скандинавской ходьбой здесь».

Галина Елькова, жительница города Колы: «У меня на эту набережную выходят окна и вечером очень красиво, ходим прогуливаемся сюда вечером».

Вид отсюда действительно потрясающий, любоваться заливом на набережнкю приезжают даже жители столицы Заполярья.

Светлана Пантыкина, жительница Мурманска: «Мы живём в Мурманске, но часто приезжаем сюда, очень любим этот душевный городок. Особенно набережная. Дочка говорит, что ей здесь нравится, потому что видно храм».

Для Сергея Валентиновича такое благоустроенное пространство и вовсе жизненно необходимо. Чтобы передвигаться на коляске требуются особые условия. О длительных, а самое главное, безопасных прогулках раньше он только мечтал.

Сергей Базаров, житель города Колы: «До того, как появился этот парк, где было гулять? Вдоль дороги. Головой вертишь в разные стороны, как бы куда не попасть. А так гуляешь и очень хорошо».

Создание «Поморской набережной» стало возможным благодаря победе в федеральном конкурсе Министерства строительства Российской Федерации «Малые города и исторические поселения».

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Это только первая часть. Мы хотим продлить благоустройство от моста до некрополя, сделать зону барбекю. Сюда раньше приезжали жарить шашлыки, почему бы это не сделать качественно».

Масштабный проект активно обсуждали в соцсетях. Без критики не обошлось. Например, некоторым не понравились лежаки, мол, такие конструкции только для юга пригодятся и это пустая трата денег.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Если говорит о тех людях, которые говорят, что всё плохо, вы все разворовали, то это необъективно. Если вы говорите о лежаках, то это просто удобные скамейки, их необязательно использовать на солнце. Можно наблюдать за городом, за водой и за северным сиянием».

Досталось порция негатива и киту, который стал главным украшением набережной. Его не обсудил только ленивый. Эстетику скульптуры животного мало кто понял существо с человеческим лицом, сравнивали с рыбой-каплей. На защиту памятника встал лишь урбанист Илья Варламов, который заявил, что «люди абсолютно не знают историю своего города и никогда не видели его герб», а ведь именно кит с губами, носом и львиной гривой с давних времён служит символом Колы.

Наталья Чарикова, директор музея истории города Кола: «У Колы, как у уездного города, появился в 1881 году, когда Кола входила в состав Вологодского наместничества, и в верхней части герба было изображение Колы, а в нижней – Вологды. В нижней части изобразили кита - знак того, что жители города в ловле сих рыб упражняются. И был сделан кит с человеческими чертами».

Странное морское млекопитающее на гербе Колы, по словам директора музея истории города, вполне соответствует картине мира людей прошлого времени.

Наталья Чарикова, директор музея истории города Кола: «Есть олень, медведь, заяц на многих гербах городов - это животные, которые люди встречают в жизни, то кит - это незнакомое и мифическое животное. Тогда не было фотографических изображений».

Вряд ли исторически обоснованная версия того, почему на набережной установлено антропоморфное существо, уменьшит нелюбовь к скульптуре среди местных жителей, а вот туристов неоднозначный памятник наверняка привлечёт.

Как бы не называли этого милого китёнка: «уродцем», «недотёпой с человеческим лицом», но у каждого северянина и туриста должна быть фотография с этой достопримечательностью, считает корреспондент «Арктик-ТВ» Эллина Ким.