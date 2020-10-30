Старое военно-госпитальное кладбище в районе Верхне-Ростинского шоссе приводят в порядок. Здесь захоронены защитники Заполярья, которых не смогли спасти врачи после тяжелых боевых ранений.

Деревянный полусгнивший памятник с покосившейся обломанной звездой на верхушке – всё, что осталось от захоронения солдата, воевавшего в Заполярье. На ржавой табличке всё еще можно различить имя и дату смерти героя. Синельников Ион Петрович не дожил до конца войны чуть больше полугода. Где получил свои смертельные ранения неизвестно, но ясно одно – его лечили в госпитале, но спасти не смогли.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мы начинаем наводить порядок по поводу выяснения, где кто похоронен. Это очень важно, потому что понятно, что каждый участник боев и неважно на самом деле погиб он от ран или от боевых действий, для нас это герои, они защитили город Мурманск».

Военно-госпитальное кладбище в Мурманске начали приводить в порядок совсем недавно. На него обратили внимание общественники, интересующиеся историей родного края. Сделано уже немало – проведены поисковые работы по выявлению захоронений, восстановлены списки бойцов. Да и территория заметно преобразилась. Пока на месте индивидуальных могил установили временные памятники, которые позже заменят на гранитные.

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов Мурманской области: «По нашему замыслу, мы сохраним именные захоронения, 11 солдат именных, здесь будут установлены гранитные памятники. И остальные фамилии, которые мы в точности знаем, что здесь захоронены, мы создадим мемориал, на котором мы отобразим все фамилии защитников».

Создание мемориала – это большая кропотливая работа, которая не терпит суеты. Нужно выверить каждую фамилию, а это немного-немало 568 солдат Красной армии. Все работы по благоустройству кладбища планируется завершить к 2023 году.