«Клевер» в Арктике зимой не замёрзнет

Подразделение Северного флота на острове Котельный в море Лаптевых первым завершило перевод техники на зимний режим эксплуатации.

работе в условиях низких температур была подготовлена вся колёсная и гусеничная техника. В рамках планового обслуживания у боевых единиц была произведена замена масел, топлива и смазочных материалов, проверено электрооборудование.

Все бронированные машины на острове Котельный хранятся в тёплых боксах, защищённых от непогоды. На вооружении тактической группы находятся береговые ракетные системы и системы ПВО на автомобильных шасси, а также гусеничные транспортёры, высокой проходимости.

Перевод на зимний режим эксплуатации техники активно проходит во всех соединениях и частях Северного флота, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики.