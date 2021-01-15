Клопы кровно обозлились на хозяина квартиры, который пригласил к себе службу дезинсекции

Клопы атаковали жителя Мурманска. В борьбе с паразитами мужчина потерял деньги и веру в возвращение к нормальной жизни без насекомых.

Денис Кащеев на встречу с журналистами «Арктик-ТВ» вышел не один, а с клопом. Таких паразитов мужчина у себя в квартире обнаружил недавно и сразу же обратился в первую попавшуюся в интернете службу дезинсекции. За обработку квартиры от насекомых пришлось заплатить.

Через несколько дней после некачественно проведенной обработки клопы вернулись и стали только злее, подчеркивает Денис. Мурманчанин сетует, что кровососущие вновь кусают его по ночам. Теперь мужчина намерен обратиться в полицию.

В интернете можно найти множество организаций, предоставляющих услуги по борьбе с вредителями. Выбрать добросовестных исполнителей достаточно сложно, но подстраховаться можно.

Также лучше заранее уточнить, на каких условиях предоставляется гарантийное обслуживание и обязательно ознакомьтесь с договором до фактического выполнения работ.