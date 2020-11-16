Клуб «Мурман» одержал первую в сезоне победу на Чемпионате России по хоккею с мячом

В третьем туре северяне обыграли казанский «Ак Барс - Динамо».

Встреча проходила в Ульяновске, поскольку стадион в столице Татарстана пока не готов к проведению матчей. Начало игры осталось за номинальными хозяевами.

К концу первого тайма мурманчане отставали со счётом 1:2, им не хватило нескольких секунд, чтобы уйти на перерыв с ничьей. Но заполярные хоккеисты потихоньку стали прибирать инициативу к своим рукам - второй тайм полностью остался за «Мурманом», игрокам которого удалось забить три безответных мяча.

Волевая победа северян со счётом 4:2 и первые три очка, вписанные в турнирную таблицу.

В следующем туре 17 ноября ХК «Мурман» всё в том же Ульяновске сыграет с местной «Волгой».