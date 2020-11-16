День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.20 19:30
Клуб «Мурман» одержал первую в сезоне победу на Чемпионате России по хоккею с мячом
В третьем туре северяне обыграли казанский «Ак Барс - Динамо».
Встреча проходила в Ульяновске, поскольку стадион в столице Татарстана пока не готов к проведению матчей. Начало игры осталось за номинальными хозяевами.
К концу первого тайма мурманчане отставали со счётом 1:2, им не хватило нескольких секунд, чтобы уйти на перерыв с ничьей. Но заполярные хоккеисты потихоньку стали прибирать инициативу к своим рукам - второй тайм полностью остался за «Мурманом», игрокам которого удалось забить три безответных мяча.
Волевая победа северян со счётом 4:2 и первые три очка, вписанные в турнирную таблицу.
В следующем туре 17 ноября ХК «Мурман» всё в том же Ульяновске сыграет с местной «Волгой».
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Андрей
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Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
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Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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Евгений_М
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Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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