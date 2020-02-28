Больше 2 тысяч счастливых людей, трёхсот мероприятий и миллионы искренних улыбок - городскому клубу старшего поколения исполнился год. «Здесь не бывает лето жарким, зато теплы сердца людей, добрее мурманчан не встретишь, ищи хоть на планете всей», - это стихотворение она написала Анна Александровна Романенко, ветеран здравоохранения. Она с гордостью говорит, что вступила в городской клуб старшего поколения одной из первых.

Анна Романенко, мурманчанка: «Я называю нас комсомольцами, устремлёнными к тому, чтобы общаться и радоваться жизни. И получать, и дать по максимуму. Мы общаемся в этом клубе старшего поколения, всё так прекрасно разработано, что можно и оздоровиться, посетить поликлинику на улице Шмидта, можно сходить на представления, можно научиться какому-нибудь ремеслу».

Если вначале клуб существовал на базе учреждений молодёжной политики и интеллект-центров, то в течение года к такой замечательной инициативе подключились и другие организации.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодежи администрации города Мурманска: «В течение года к нам присоединились областная филармония, есть возможность приобрести билеты и посещать мероприятия, которые проходят в этом храме искусств. Наш областной архив организует интересные выставки исторические».

За год для участников клуба были организованы больше 300 мероприятий. В том числе, уроки компьютерной грамотности и беседы с юристами. Чтобы пенсионеры могли общаться с родными в интернете и не стали жертвами мошенников.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это просто нужно было ввести в одно русло. Могу сказать, что любое мероприятие для наших мурманчан - всегда событие, а самое главное, что они сами планируют свою жизнь».

Сегодня в клубе состоит 2240 горожан, новые заявки поступают каждый день. Чтобы присоединиться, нужно обраться в отделы социальной поддержки в Ленинском или Первомайском округах.