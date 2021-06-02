Ключевым для нашего региона событием во время Петербургского международного экономического форума станет презентация проекта «Новый Мурманск»

В программе форума запланировано более 100 мероприятий. Во многих из них, помимо собственной большой программы региона, примет участие делегация Мурманской области, которую возглавляет губернатор.

Откроет первый рабочий день на площадке сессия, организованная правительством Мурманской области совместно с журналом «Forbes». Ключевым событием для региона в этот день станет презентация проекта «Новый Мурманск». Его концепция заключается в масштабной реновации промышленной территории Мурманского судоремонтного завода Морского флота в уникальное городское пространство. Также планируется подписание соглашение по проекту.

Кроме того, на стенде региона в этот день планируется подписание важных соглашений о сотрудничестве с «Роснано», международной гостиничной сетью «ACCOR» и главами субъектов.