Ключи от новых квартир вручил мурманчанам губернатор Андрей Чибис

Самый большой административный округ в Мурманске Первомайский - преображается. Глава региона Андрей Чибис посетил ряд социальных объектов, создаваемых и обновляемых в рамках плана «На Севере – жить». В объезде также принял участие глава администрации города Юрий Сердечкин.

В рамках объезда губернатор Андрей Чибис проверил строительство школы на улице Советской, где рабочие завершили устройство несущих ограждающих конструкций здания, ведут установку кирпичных перегородок и штукатурят внутренние стены. Также подрядчик благоустраивает прилегающую территорию.

В Мурманске построили современный четырёхэтажный дом на улице Бондарной. Все квартиры в нём предназначены для переселения жителей аварийного фонда. Свои ключи первые новосёлы получили в торжественной обстановке из рук губернатора Мурманской области.

Двухподъездный дом состоит из 32 квартир. Среди них однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные. На первом этаже будут жить маломобильные люди. Важно, что проектировщики учли суровый северный климат – фасад здания вентилируемый, с декоративной облицовкой из керамогранита. Балконы остеклены. А во дворе есть детские, спортивные площадки, места для отдыха, парковки для автомобилей. Специалисты высадили несколько деревьев, кусты сирени, шиповника, кизильник и другие растения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё больше семей, которые получили жильё взамен аварийного. Мы видим эмоции людей, которые очень долго ждали этого, и это самое важное. В прошлом году в декабре мы запустили первый дом на улице Бредова в рамках программы расселения, а это уже второй. Сейчас также в высокой степени готовности дом на Успенского, строятся дома на Кирпичной, на Полярных Зорях и так далее. Мы активно строим жильё как для переселения людей из аварийных домов, так и для представления жилья детям-сиротам. Вчера мы запустили стройку на первом, по сути, микрорайоне со времён Советского Союза, где будет продаваться жильё, – это «Кольские Огни» в Коле».

Напомним, строительство дома на улице Бондарной велось в рамках госпрограммы «Комфортное жильё и городская среда».