Клюёт - экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун вернулась в Заполярье

Об этом стало известно из «Инстаграм», который недавно пополнился новыми фото. Впрочем, с политической жизнью региона такой визит никак не связан.

Бывший губернатор Мурманской области, а теперь уже президент компании «Русский лосось», ещё в прошлом году сменила место жительства и перебралась в столицу нашей родины. Но любовь к рыбалке вновь и вновь заставляет её возвращаться на Кольский полуостров. Вот и сейчас в своём аккаунте она делится снимками с уловом.

Из комментария становится понятно, что бывшая глава региона ловит рыбу нахлыстом, а после фотосессии отпускает улов в привычную среду обитания.