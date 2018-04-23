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День за днём с «Арктик-ТВ»23.04.18 19:30

«Клюнут» ли врачи на «наживку» в 2 млн рублей?

Треть объёма работ по созданию Мурманского транспортного узла выполнена. Также в нашем регионе этим летом начнёт реализовываться программа «Арктический доктор». Об этом во время доклада председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву сообщила губернатор Мурманской области.

Марина Ковтун отметила, что за год в проекте развития транспортной инфраструктуры в Мурманской области были приняты ключевые изменения. В честности, это касается финансирования, что позволило ускорить строительство и развитие логистического узла в нашем регионе. В марте на западном берегу Кольского залива заложили современный, экологичный угольный терминал «Лавна», рассчитанный на перевалку до 18 млн тонн угля. Заинтересованность в нём высказывает ряд потенциальных грузоотправителей. Успешно решаются и вопросы обеспечения этого проекта необходимой энергетической инфраструктурой.

Глава региона отметила, что не менее важной для Мурманской области по-прежнему остаётся и решение проблем со здравоохранением. Для того чтобы привлечь в регион медицинский персонал, с 1 июля в Мурманской области начинается  реализация проекта «Арктический доктор». По плану, молодым врачам, которые решат остаться в столице Заполярья будет предоставлен денежный гран в размере двух миллионов рублей.

- Мы предлагаем выплачивать не один, а два миллиона рублей, но поэтапно, - сказала Дмитрию Медведеву Марина Ковтун. - По приезду выплачивается 500 тысяч рублей, по истечению 1 года работы и, если доктор заключает контракт на 5 лет и проработает 5 лет, то получит следующий миллион. За это время специалист  адаптируется на Севере, создаст семью.

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