КНЦ РАН на обновление оборудования получит более 200 млн рублей
Кольский научный центр Российской академии наук всегда считался одним из важнейших в стране. Здесь 1450 учёных занимаются комплексным освоением недр Арктики. Для успешной работы КНЦ ежегодно получает от Министерства образования и науки страны средства на обновление оборудования. В этом году сумма составила 227 млн рублей.
Евгений Боровичев, заместитель генерального директора по научной работе Кольского научного центра РАН: «Мы часть этих средств тратим на очень современное и дорогое оборудование, а часть - на так называемых рабочих лошадок - оборудование на 4-6 млн, на котором проводятся рутинные работы, но без них не мыслимо развитие. Всего будет 32 позиции. Если из крупного говорить, то это спектрометр с индуктивно связанной плазмой, так называемый icp-метод. Они нужны для химико-аналитических работ».
11 институтов и 10 центров входят в состав КНЦ. Химики, биологи, геологи – учёные различной направленности изучают богатство северной земли и способы её сохранять. Крупные промышленные предприятия сотрудничают с научным центром. Специалисты помогают не только в новых разработках, но и в обеспечении экологической безопасности.
Кстати, год назад в КНЦ произошло пополнение. К центру присоединили Полярно-альпийский ботанический сад. Здесь проводят исследования растительных и почвенных ресурсов. Одна из важных задач – сохранение экземпляров флоры. Для этого создан архив гербариев. В данном зале хранятся около 50 тысяч образцов, собранных на территории Мурманской области.
Михаил Кожин, старший научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН: «Это довольно тяжёлый труд, потому что образец нужно собрать в поле, расправить, снабдить черновой этикеткой, здесь она не представлена. В процессе сбора его необходимо уложить в специальную гербарную папку, а дальше в специальный гербарный пресс, где растение нужно каждый день перекладывать в течение недели, максимум трёх недель, если это толстые растения».
Правильно высушенное растение храниться в таком виде ни одну сотню лет. С помощью гербария можно узнать о биоразнообразии территорий и даже взять образцы ДНК для последующей реинтродукции (переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали. – Ред.). А ещё учёные изучают паразитов растения.
Денис Давыдов, заместитель директора по научной работе Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН: «В ботаническом саду существует лаборатория, которая занимается выведением биологических врагов - паразитов. Мы стремимся не применять химические методы борьбы, а использовать более щадящие, потому что у каждого паразита в природе есть какой-то антагонист, который им питается, так скажем».
Также учёные создают цифровой архив с помощью уникального сверхточного сканера для гербария. Таких аппаратов всего 4 в России, один из них в нашем центре. С его помощью экземпляры сохраняются в цифровом формате и для изучения не нужно лишний раз трогать сами гербарии. В будущем учёные хотят открыть доступ к архиву для всех желающих, чтобы каждый мог ближе познакомиться с флорой севера.