КНЦ РАН на обновление оборудования получит более 200 млн рублей

Кольский научный центр получил более 200 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение нового оборудования, чтобы заполярные учёные могли продолжать своё важное дело.

Кольский научный центр Российской академии наук всегда считался одним из важнейших в стране. Здесь 1450 учёных занимаются комплексным освоением недр Арктики. Для успешной работы КНЦ ежегодно получает от Министерства образования и науки страны средства на обновление оборудования. В этом году сумма составила 227 млн рублей.

Евгений Боровичев, заместитель генерального директора по научной работе Кольского научного центра РАН: «Мы часть этих средств тратим на очень современное и дорогое оборудование, а часть - на так называемых рабочих лошадок - оборудование на 4-6 млн, на котором проводятся рутинные работы, но без них не мыслимо развитие. Всего будет 32 позиции. Если из крупного говорить, то это спектрометр с индуктивно связанной плазмой, так называемый icp-метод. Они нужны для химико-аналитических работ».

11 институтов и 10 центров входят в состав КНЦ. Химики, биологи, геологи – учёные различной направленности изучают богатство северной земли и способы её сохранять. Крупные промышленные предприятия сотрудничают с научным центром. Специалисты помогают не только в новых разработках, но и в обеспечении экологической безопасности.

Кстати, год назад в КНЦ произошло пополнение. К центру присоединили Полярно-альпийский ботанический сад. Здесь проводят исследования растительных и почвенных ресурсов. Одна из важных задач – сохранение экземпляров флоры. Для этого создан архив гербариев. В данном зале хранятся около 50 тысяч образцов, собранных на территории Мурманской области.

Михаил Кожин, старший научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН: «Это довольно тяжёлый труд, потому что образец нужно собрать в поле, расправить, снабдить черновой этикеткой, здесь она не представлена. В процессе сбора его необходимо уложить в специальную гербарную папку, а дальше в специальный гербарный пресс, где растение нужно каждый день перекладывать в течение недели, максимум трёх недель, если это толстые растения».

Правильно высушенное растение храниться в таком виде ни одну сотню лет. С помощью гербария можно узнать о биоразнообразии территорий и даже взять образцы ДНК для последующей реинтродукции (переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали. – Ред.). А ещё учёные изучают паразитов растения.

Денис Давыдов, заместитель директора по научной работе Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН: «В ботаническом саду существует лаборатория, которая занимается выведением биологических врагов - паразитов. Мы стремимся не применять химические методы борьбы, а использовать более щадящие, потому что у каждого паразита в природе есть какой-то антагонист, который им питается, так скажем».

Также учёные создают цифровой архив с помощью уникального сверхточного сканера для гербария. Таких аппаратов всего 4 в России, один из них в нашем центре. С его помощью экземпляры сохраняются в цифровом формате и для изучения не нужно лишний раз трогать сами гербарии. В будущем учёные хотят открыть доступ к архиву для всех желающих, чтобы каждый мог ближе познакомиться с флорой севера.