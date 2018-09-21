Книга о книге и документальный фильм – подарок победителям международного конкурса семейной рукописной книги

У центральной библиотечной системы ЗАТО Александровск началась череда праздничных мероприятий. К юбилею Снежногорска «Центр-Книга» подготовила свой традиционный кинофильм. В следующем году 25 лет исполняется главной гордости библиотеки – конкурсу семейной рукописной книги.

Международный конкурс детской и семейной рукописной книги с каждым годом открывает всё больше молодых и талантливых авторов. Появляются новые писательские идеи, добавляются номинации. Конкурс меняется вместе со своими почитателями. А у самых его истоков 25 лет назад стояла снежногорская библиотека.

Вместе с конкурсом взрослели и менялись его авторы. Малыши, которые когда-то могли лишь помочь родителям с оформлением книги, теперь сами стали писателями со своими историями, героями и книгами.

В подарок заслуженным авторам, неоднократным победителям международного конкурса, а также почётным членам жюри - книга о книге, в которой собрана четверть вековая история конкурса. Ещё один, традиционный подарок жителям города-юбиляра, фильм о Снежногорске.

Документальный, короткометражный фильм, созданный совместными усилиями библиотекарей, краеведов, фотографов и видеооператоров расскажет о наиболее значимых для города судоремонтников событиях и датах.