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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.24 19:30

«Книга у микрофона» - проект, возвращающий любовь к чтению

Любой человек может почувствовать себя настоящим диктором благодаря акции «Книга у микрофона», которая каждый месяц проходит в мурманской «Арт-библиотеке».

В этот раз она была посвящена Всемирному дню книг и авторского права, который отмечают 23 апреля. В акции приняли участие и учащиеся проекта «Академия телевидения».

После того, как три года назад «Арт-библиотеку» модернизировали, здесь помимо прочего появилось пространство для любителей поработать со звуком и голосом, а именно – настоящая профессиональная звукозаписывающая студия. 

Клавдия Кулагина, заведующая «Арт-библиотекой» г. Мурманска: «Молодые люди, артисты, творческие люди приходят в библиотеку, чтобы поработать со звуком, освоить навыки работы на музыкальных инструментах, записать свои какие-то новые синглы. Так же в нашей библиотеке реализуется творческий проект по озвучиванию книг, называется он «Книга у микрофона». Любой желающий может прийти и озвучить книгу, будь то сказка ребёнку на ночь, возможно, какое-то стихотворение собственного сочинения».

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать», - сказал однажды французский писатель Дени Дидро. Вот для того, чтобы они точно не забыли, и существует такой проект.

Никанор Эрнестович, ответственный по студии звукозаписи в «Арт-библиотеке» г. Мурманска: «Проект «Книга у микрофона» носит больше рекламный характер. В том числе и для молодёжи. Он нацелен на то, чтобы привлекать молодёжь к чему-то, что уже из моды выходит. Сейчас очень редко можно увидеть человека, читающего обычную книгу. Сейчас всё покидает физическое пространство, переносится это всё в интернет. Ну, современные проблемы требуют современных решений, поэтому мы нашли способ - что-то более современное для молодёжи, чтобы привлечь их к тому, что к сожалению уходит».

Конечно, речь идёт именно о чтении! Воспитанники «Академии телевидения» с энтузиазмом присоединились к просветительской акции.  Озвучить любимые строки оказалось совсем несложно. Нужно было выбрать понравившийся отрывок произведения на 2-3 минуты, прочесть его с выражением много – много раз и записаться в студии звукозаписи под руководством профессионала.

Стоит отметить и то, что помимо такого прекрасного проекта в «Арт- библиотеке» на улице Карла Маркса, 29 есть ещё чем заняться! Читать и брать книги на дом – функции, словно само собой разумеющиеся. Но ведь, кроме этого, здесь можно работать за компьютером, играть в настольные и компьютерные игры, встречать интересных людей и даже лепить из глины! Все анонсы событий пространства можно посмотреть в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/artlibrary51

 

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