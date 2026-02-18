Книги со своей судьбой бережно хранятся в тайниках «Научки»

В Мурманской областной научной библиотеке хранятся тысячи книг. И некоторые из них по-настоящему уникальны. Это издания, которым больше ста, двухсот и даже трёхсот лет. Они хранят не просто тексты, а живые человеческие чувства - дарственные надписи, оставленные на полях людьми из ушедших веков.

«Моей милой Муре от любящего Нони в память о воскресений. 1920 год». Кто скрывается за этими именами - сейчас загадка. Но теплота, с которой написаны эти слова, ощущается даже спустя столетие. Это один из первых русских переводов «Фауста» Иоганна Гёте, выполненный поэтом Афанасием Фетом. Книга вышла в Санкт-Петербурге в 1899 году и стала роскошным подарком. Но историю ей сделала не типография, а чья-то рука, оставившая эти строки.

Пять этажей, десять ярусов, почти миллион документов. Мурманская областная научная библиотека - крупнейшее книжное собрание Заполярья. Особенную ценность представляют дореволюционные издания. Здесь у каждого экземпляра своя судьба.

В фонде редких книг научной библиотеки хранится около 8 тысяч экземпляров, основная часть которых напечатана до 1917 года. А самая ранняя книга датируется 1616-ым.

Елена Кузнецова, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: Это тот самый мостик, который соединяет прошлое и настоящее. Мы сохраняем память о людях, живших ещё в Российской Империи. Если мы говорим о дореволюционных изданиях. Читая эти дарственные надписи, мы ощущаем эти эмоции и чувства, адресованные определенному человеку».