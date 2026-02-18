Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.26 19:30

Книги со своей судьбой бережно хранятся в тайниках «Научки»

В Мурманской областной научной библиотеке хранятся тысячи книг. И некоторые из них по-настоящему уникальны. Это издания, которым больше ста, двухсот и даже трёхсот лет. Они хранят не просто тексты, а живые человеческие чувства - дарственные надписи, оставленные на полях людьми из ушедших веков.

«Моей милой Муре от любящего Нони в память о воскресений. 1920 год». Кто скрывается за этими именами - сейчас загадка. Но теплота, с которой написаны эти слова, ощущается даже спустя столетие. Это один из первых русских переводов «Фауста» Иоганна Гёте, выполненный поэтом Афанасием Фетом. Книга вышла в Санкт-Петербурге в 1899 году и стала роскошным подарком. Но историю ей сделала не типография, а чья-то рука, оставившая эти строки.

Пять этажей, десять ярусов, почти миллион документов. Мурманская областная научная библиотека - крупнейшее книжное собрание Заполярья. Особенную ценность представляют дореволюционные издания. Здесь у каждого экземпляра своя судьба.

В фонде редких книг научной библиотеки хранится около 8 тысяч экземпляров, основная часть которых напечатана до 1917 года. А самая ранняя книга датируется 1616-ым.

Елена Кузнецова, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: Это тот самый мостик, который соединяет прошлое и настоящее. Мы сохраняем память о людях, живших ещё в Российской Империи. Если мы говорим о дореволюционных изданиях. Читая эти дарственные надписи, мы ощущаем эти эмоции и чувства, адресованные определенному человеку».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Строительная отрасль Мурманской области: рост зарплатных предложений и новые требования к специалистам
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В 2025 году в России женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается почти на 60 копеек, доллар теряет почти 59 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»