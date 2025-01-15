Книги в домиках: с каждым годом в Мурманской области появляется всё больше ящиков для свободного обмена книгами
Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Сейчас мы находимся на Рябиновой Аллее. Здесь проходит не один десяток школьников, потому что неподалеку расположена школа №1. В этом буккроссинге можно увидеть не только книги мировых классиков, но и Гражданский кодекс, жилищный, а также библию».
Несмотря на то, что библия не входит в обязательную школьную программу, Гражданский и Жилищный кодексы изучают на уроках обществознания в старших классах. А орфографический словарик и руководство для начинающих по информатике помогут ученикам младших классов.
Редакция «Арктик-ТВ» также решила принять участие в акции и подарить мурманчанам книгу про растения.
Теперь дети могут блеснуть своими знаниями о суккулентах на уроках природоведения.
Но не только школьники узнают больше через буккроссинг. В книжном домике неподалеку от Музыкального училища хранятся книги, которые помогут студентам во время занятий.
Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Мы находимся на Музыкальной Аллее, где расположен домик для буккроссинга. Неподалеку находится Музыкальное училище. Для студентов в этом домике есть всё: «Большой толковый словарь», базовый курс по информатике и задачник, мировая классика и книга по английскому языку…
В финале нашего путешествия мы решили узнать, насколько популярен ящик, установленный в сквере на Пушкинской улице, среди горожан. Здесь редко можно встретить большой выбор литературы и сегодняшний день не стал исключением.
Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Мы находимся в центре Мурманска, на площади Пять Углов. Здесь также расположен домик для буккроссинга. Как обычно, здесь не так много книг. Мы можем увидеть здесь детективы, учебник немецкого языка для технических вузов, а также повести лауреата Ленинской премии СССР».
Изучение полок уличных точек для буккроссинга показало, что здесь доступна не только художественная литература, но и учебники, справочники и задачники, которые помогут школьникам на уроках, а студентам на экзаменах.