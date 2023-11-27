«КнигоЛёд» - первый масштабный литературный фестиваль прошёл в Мурманске

Северяне имели возможность встретиться с известными писателями различных литературных направлений, так же посмотреть театральные постановки, квизы, принять участие в мастер-классах. Изюминкой на торте стала встреча с известным уральским писателем Алексеем Сальниковым.

На базе Центра современного искусства состоялось торжественное открытие первого литературного фестиваля столицы Заполярья «КнигоЛёд».

Ольга Вовк, директор Центральной городской библиотеки города Мурманска: «В прошлом году у нашей команды возникла идея, что нашему городу нужен фестиваль, посвящённый чтению и книгам. Именно книгам русских авторов, пишущих на русском языке. Сама идея фестиваля была изначально такова пригласить к нам в город хороших и известных авторов, создателей комиксов, иллюстраторов».

Главным гостем фестиваля, творческая встреча с которым состоялась на открытии, стал известный автор городского фэнтэзи, приехавший в Заполярье прямиком из Екатеринбурга.

- С удовольствием представляю нашего гостя – поэта, писателя, автора романов «Нижний Тагил», «Отдел» «Опосредованно», «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отккуультрекер», лауреата множества литературных премий – Алексея Сальникова.

На встрече писатель рассказал о творческом пути и о своих произведениях. Он презентовал и новый роман. На вопрос, откуда черпает вдохновение, отвечает, что секрета у него нет, просто эта информация уже с ним в голове – вот он ей и делится.

Алексей Сальников, писатель, поэт, лауреат премии «Национальный бестселлер», участник фестиваля «КнигоЛёд»: «Это какой-то хаос и непредсказуемость. Ну, творческий процесс, непонятно, откуда это всё берётся. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. В любом случае какая-то рефлексия, ответ на жизненные ситуации».

В этом году Центральной городской библиотеке Мурманска, организатору фестиваля, исполнилось 80 лет. Почтенный по человеческим меркам возраст не мешает строить планы, например, «КингоЛёд» точно продолжат, радуя северных читателей встречами с интересными авторами и писателями.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Мы сегодня собрались на новый фестиваль, который, я уверена, зазернится в нашу землю, потому что есть поддержка людей, которые хотели, чтобы слово автора транслировалось у нас в Мурманске. Я думаю, что это очень-очень важно».

Помимо открытия, которое состоялось на площадке Центра современного искусства, встречи с приглашёнными писателями и специалистами из издательской индустрии состоялись в филиалах городской библиотеки.