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День за днём с «Арктик-ТВ»08.08.17 19:30

«Кнут» для нерадивых управляющих компаний всегда поднят

Управляющие компании Мурманска нередко становятся объектами внимания специальных комиссий городской администрации. В нарушениях, обычно, недостатка нет. Если зимой главная проблема - вывоз снега, то летом хозяйствующие организации почему-то не хотят вывозить мусор. Как с этим обстоят дела в одном из дворов на улице Александрова, проверили специалисты управления Ленинского округа.

Захламлённость контейнерных площадок для Мурманска дело обычное. За работу управляющие компании, зачастую, берутся только после предписаний и штрафов. Однако, бывают и особо упорные хозяйственники: таких даже карательными мерами расшевелить не получается. Яркий пример - управляющая компания дома № 30 корпус 2 на улице Александрова. За огромную кучу строительного мусора на контейнерной площадке руководство управляшки наказывали уже несколько раз. Очередная проверка - куча всё ещё не убрана. Правда, мотивировать управленцев, кажется, всё же удалось.

- Как мы видим сегодня, они начали убирать. Но это всё временно. Всё делается, но только не так быстро, как надо, - отметил Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ Управления Ленинского округа города Мурманска. - С чем это связано, я, к сожалению, не могу сказать.

В этот раз на место прибыли и представители регионального ОНФ. Они собираются в очередной раз обратиться с заявлением в Горжилинспекцию и ходатайствовать, чтобы фирму лишили лицензии. А это значит, с рынка коммунальных услуг ей придётся уйти.

- Это уже не просто мусорка для сбора бытовых отходов, - отмечает Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области. – Она уже стала своего рода свалкой в городе Мурманске.

И это не единственный двор с такими проблемами. С начала 2017 года специалисты Управления Ленинского округа провели 83 проверки. Среди них и плановые рейды, и выезды по заявлениям жильцов. За это время было составлено свыше шестисот актов. На руководителей управляющих компаний наложено штрафов на сумму более шести с половиной миллионов рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 108.08.17 20:32 - И. В. БронниковЛучше бы кнут держали над КЖП и ГЖИ, которые любят писать отписки, вместо действенной работы по явным нарушениям Жилищного Кодекса.
Всегда буду припоминать тяжбу между домом № 37 по ул. Капитана Маклакова и УК ООО "Октябрьское-ЖЭУ", и ролью этих редисок из "комитета" и "инспекции".
Желаетe подробностей пишите мне, расскажу: rodmurmana@ya.ru
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И. В. Бронников
08.08.17 20:32
Лучше бы кнут держали над КЖП и ГЖИ, которые любят писать отписки, вместо действенной работы по явным нарушениям Жилищного Кодекса. Всегда буду припоминать тяжбу между домом № 37 по ул. Капитана Макл
Комментарий к новости:«Кнут» для нерадивых управляющих компаний всегда поднят
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