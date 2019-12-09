Князь Андрей Болконский не мог танцевать с Наташей Ростовой вальс - «Масловские чтения»

В Мурманской областной научной библиотеке провели два круглых стола на тему современного театра: актуальных вопросов и перспектив его развития, а также по роману Льва Толстого «Война и мир». Встречи состоялись в рамках всероссийской научно-практической конференции «Масловские чтения».

В этом году роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир» исполняется 150 лет. Это произведение великого русского классика знают в большинстве стран. Однако одно из популярнейших творений литературы и по сей день вызывает среди историков и культурологов споры. Ведь, несмотря на всю красоту слова и захватывающий сюжет, в произведении много неточностей и даже ошибок.

«Например, князь Андрей Болконский не мог танцевать с Наташей Ростовой вальс. Потому что вальс ещё не был в то время популярен, - говорит Ольга Пожидаева, доцент кафедры филологии и медиа коммуникаций МАГУ. - Они могли танцевать только котильон или мазурку. А Толстой так изменил ситуацию, а мы верим. Если бы они танцевали котильон или мазурку, вы понимаете, чтение было бы совершенно другое».

Помимо анализа русской классики, на круглом столе в научной библиотеке обсуждали также тенденции развития современного театра. На сегодняшний день он имеет различные форматы, которые понравятся даже самому искушенному зрителю. В этом году Мурманский областной драмтеатр поставил два спектакля, отражающих процесс развития современного сценического искусства. «Это постановка в традиционном ключе «Поминальная молитва», - говорит Ольга Феофанова, руководитель литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра. - Там как раз раскрывается тема молодёжи, о том, как приходит в молодежную компанию необычный человек».

В этой культурной встрече приняли участие студенты МАГУ и колледжа имени Момота, учителя и библиотекари. Всего научно-практическая конференция «Масловские чтения», в рамках которой, состоялось и это мероприятие, проходила три дня.