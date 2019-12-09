УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ: Во всеоружии идём в магазины за скоропортящимися продуктамиОпять взрывают, в районе п. Зеленоборский дорогу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.19 19:30

Князь Андрей Болконский не мог танцевать с Наташей Ростовой вальс - «Масловские чтения»

В Мурманской областной научной библиотеке провели два круглых стола на тему современного театра: актуальных вопросов и перспектив его развития, а также по роману Льва Толстого «Война и мир». Встречи состоялись в рамках всероссийской научно-практической конференции «Масловские чтения».

В этом году роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир» исполняется 150 лет. Это произведение великого русского классика знают в большинстве стран. Однако одно из популярнейших творений литературы и по сей день вызывает среди историков и культурологов споры. Ведь, несмотря на всю красоту слова и захватывающий сюжет, в произведении много неточностей и даже ошибок.

«Например, князь Андрей Болконский не мог танцевать с Наташей Ростовой вальс. Потому что вальс ещё не был в то время  популярен, - говорит  Ольга Пожидаева, доцент кафедры филологии и медиа коммуникаций МАГУ. - Они могли танцевать только котильон или мазурку. А Толстой так изменил ситуацию, а мы верим. Если бы они танцевали котильон или мазурку, вы понимаете, чтение было бы совершенно другое».

Помимо анализа русской классики, на круглом столе в научной библиотеке обсуждали также тенденции развития современного театра. На сегодняшний день он имеет различные форматы, которые понравятся даже самому искушенному зрителю. В этом году Мурманский  областной драмтеатр поставил два спектакля, отражающих процесс развития современного сценического искусства. «Это постановка в традиционном ключе «Поминальная молитва», - говорит Ольга Феофанова, руководитель литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра. - Там как раз раскрывается тема молодёжи, о том, как приходит в молодежную компанию необычный человек».

В этой культурной встрече приняли участие студенты МАГУ и колледжа имени Момота, учителя и библиотекари. Всего научно-практическая конференция «Масловские чтения», в рамках которой, состоялось и это мероприятие, проходила три дня.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

Сергей
08.12.19 16:21
Строят сербы, китайцы, киргизы, Нову выдавливают. Снова прачка и не компетентность .
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Илья
07.12.19 05:45
По улице Свердлова тротуары не чистились вообще, когда снега было совсем мало. В дорожное управление звонили, и просили почистить - они плевать хотели на чьи-то "хотелки". А теперь тротуары совсем неп
Комментарий к новости:С выпавшим снегом не справляются ни лопата, ни грейдер
Наталья
06.12.19 10:51
Уважаемая редакция и не очень уважаемый автор, ссылка "Из наших достоверных источников" очень некорректна, желаю журналистам большего профессионализма, а автору уже успокоиться, если честно открыть ли
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Жизнь старых вещей». Цикл программ (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области среднедушевые денежные доходы населения в январе-сентябре текущего года составили 39470 рублей-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 1 копейку, евро снижается на 25 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы задумались над «пенсионным правом для Арктики»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 127 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика