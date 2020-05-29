«Князь Владимир» готов к службе на Северном флоте

В Северодвинске состоялось подписание приёмного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир». Приёмный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию.

Официальной датой включения в состав Северного флота будет день, когда состоится торжественная церемония первого подъёма на корабле Андреевского флага.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» совершил контрольный выход в море с 12 по 21 мая. В декабре прошлого года ракетоносец успешно закончил цикл государственных испытаний, в том числе комплексов ракетного и торпедного оружия. Крейсер усовершенствованного проекта «Борей-А» - атомных подводных лодок 4-го поколения оснащён комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и минно-торпедным оружием. По сравнению с предшественниками подводный крейсер имеет более совершенные технические характеристики, отличается маневренностью и малозаметностью.