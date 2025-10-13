Ко Дню 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье запланировано более 250 мероприятий

17 тысяч северян примут участие в акции «Север помнит», 429 мест для детей в учреждениях дополнительного образования и более 400 тысяч туристов посетили Мурманскую область. Эти цифры и многие другие были озвучены сегодня на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

В Кандалакшском округе отремонтировали более 35 тысяч квадратных метров дорог, открыто 9 «Точек роста», физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное Сияние» и детский сад. Реализовано 22 проекта в рамках «Арктической школы», а в учреждениях допобразования появилось 429 дополнительных мест. Об этом Александр Самарин рассказал на еженедельном оперативном совещании с правительством Мурманской области.

Александр Самарин, глава Кандалакшского округа: «За последние пять лет в рамках плана «На Севере жить!» в Кандалакшском округе проведён большой объём работ по формированию комфортной городской среды. В Кандалакше благоустроена территория у фонтана, сквер у памятника Спекову, центральная площадь города и Кировская аллея. Благодаря поддержке губернатора в Кандалакше появились новые точки притяжения. Речная и Морская набережные, а в Зеленоборском - Сквер памяти».

Благодаря такому подходу к реализации проектов в Мурманскую область приезжает всё больше людей заинтересованных в жизни здесь и в отдыхе. Кстати, наш регион поставил очередной рекорд: за 8 месяцев этого года Заполярье посетили более 400 тысяч туристов.

Александра Кондаурова, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас стартует новый туристический сезон осень-зима, Мурманская область - это самая близкая Арктика, а каждый третий турист, который приезжает в Арктику, выбирает именно Мурманскую область. Мы продолжаем фиксировать положительную динамику роста турпотока и надеемся, что этот год так же завершим с рекордными цифрами».

Кроме знакомства с уникальной природой севера, туристы приезжают и на различные мероприятия. Так, ко Дню 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье запланировано более 250 мероприятий.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Октябрь для нашего региона ознаменован одним из самых значимых событий в истории Мурманской области – это разгром немецко-фашистских войск в Заполярье, год Защитника Отечества, год празднования 80-летия Победы. Эта памятная дата становится стержнем в программе патриотических и культурно-массовых мероприятий, проводимых по линии региональных ведомств: Министерства культуры, Министерства образования и науки, комитета молодёжной политике, а также всех муниципалитетов».

В октябрьских мероприятиях в рамках региональной акции «Север помнит» примут участие более 17 тысяч северян. 22 октября в областном ДК имени С.М. Кирова состоится концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота совместно с лучшими творческими коллективами Заполярья. В молодёжных пространствах «СОПКИ» к памятной дате проведут более 80 патриотических акций и встреч. Ключевым событием станет традиционная церемония захоронения останков советских воинов в Долине Славы. Её проведут 18 октября. К мероприятию присоединится внучка маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева.