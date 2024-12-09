Ко Дню борьбы с коррупцией в Мурманске провели финал серии интеллектуальных игр квиз «Честный север»

Организацию мероприятия осуществили при поддержке Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, комитета молодёжной политики региона и молодёжного пространства «СОПКИ».

В Мурманске состоялся финал серии интеллектуальных игр квиз «Честный север», а также подведение итогов конкурса антикоррупционных проектов.

Ольга Трофимова, консультант сектора противодействия коррупции в органах местного самоуправления Управления по реализации антикоррупционной политики: «Сегодня мы проводим финальную игру антикоррупционного квиза в рамках регионального проекта «Честный север». Нас поддерживают наши партнёры - комитет молодёжной политики и госучреждение «Молодая Арктика». Собрались шесть команд из муниципалитетов, которые поборются за первое место - покажут свои знания о коррупции и её проявлениях. При этом они получат и хорошие призы от нашего управления».

Главная задача таких проектов - правовое просвещение молодёжи.

Денис Шатилов, участник конкурса антикоррупционных проектов: «Я участвую в конкурсе антикоррупционных проектов уже не первый год, наверное лет пять. Очень люблю этот конкурс – выигрываю. Большое спасибо управлению по борьбе с коррупцией за такую возможность».

В рамках финала были награждены победители областного конкурса антикоррупционных проектов среди студентов вузов и ссузов региона в трёх номинациях.