Ко Дню моряка-подводника в соединениях и бригадах подводных сил СФ состоялись торжественные построения

В Полярном экипажи субмарин отметили благодарностями и знаками отличая за успешное выполнение боевых задач и особые заслуги перед Отечеством.

Свой профессиональный праздник отметили подводники. Особая каста военнослужащих, посвятившая свою жизнь морям и океанам. Что важно для сильных и смелых защитников Родины? Дом, где всегда ждут.

Виталий Попов, командир подводной лодки, г. Полярный: «Это праздник не только наш, но и наших жён. Это большая их заслуга – терпение. Благодаря им мы можем выполнять боевые задачи. Большое им спасибо за терпение, за то, что они всегда нас ждут, независимо, сколько бы нас не было в родных берегах. Низкий им поклон»

Подводные силы страны отметили 116-ю годовщину со дня образования. В частях, на территории, где базируются подводные силы, прошли торжественные построения и митинги. Не исключением стала и бригада дизельных лодок Полярного. На подплаве Кольской флотилии Разнородных сил подводников поприветствовал и поздравил подводников заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

К поздравлениям присоединилось и руководство бригады.

Валерий Монако, командир бригады подводных лодок Кольской флотилии РС СФ, г. Полярный: «Я искренне поздравляю всех подводников, которые в разные годы служили и продолжают служить на благо Отечества. Желаю крепкого флотского здоровья, успехов, удачи. С праздником всех!».

Участие в событии приняли и дети – юнармейцы города воинской славы. Вместе с моряками они возложили венки и цветы к мемориалу павшим героям морских глубин.