Ко Дню образования Следственного комитета России в Мурманске прошла профориентационная встреча с будущими следователями

В Штабе общественной поддержки ученики кадетского класса Мурманского лицея №2 встретились с заместителем руководителя Следственного отдела по Кольскому району Геннадием Клименковым.

Специалист рассказал ребятам об особенностях работы в СК, поступления в ведомственные учебные заведения, а также трудоустройства.

Геннадий Клименков, заместитель руководителя Следственного отдела по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области: «Буду рассказывать о деятельности Следственного отдела по Мурманской области, о деятельности территориальных отделов, осуществляющих свою работу в Мурманской области. Продемонстрирую минимальный набор тех средств, которые мы используем при выезде на осмотр места происшествия».

Помимо этого, региональное Управление Следственного комитета России на площадке штаба открыло тематическую фотовыставку «Профессия – следователь».

Сотрудники Следственного комитета часто проводят встречи с молодёжью: читают лекции и делятся своим опытом. Слушателями становятся ребята, которые учатся в специализированных классах и уже давно решили связать свою жизнь со службой закону, поэтому всегда с радостью принимают участие в таких встречах.

Гегине Атанесян, ученица кадетского класса Мурманского лицея №2: «Я собираюсь поступать в Академию Следственного комитета и планирую свою жизнь связать с профессией следователь, поэтому данное мероприятие мне очень даже актуально».

В профессию идёт много молодёжи. На данный момент в Следственном комитете России по Мурманской области трудятся 20 новобранцев, в том числе и выпускники мурманского кадетского класса Следственного комитета.