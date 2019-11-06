Ко Дню Победы в столице Заполярья появится ещё один мемориальный объект

Это памятник воинам Полярной дивизии, которые в ожесточённых боях остановили врага всего в нескольких десятках километров от Мурманска. Как будет выглядеть мемориал, что осталось сделать, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Работа над памятником воинам Полярной дивизии началась ещё в 2016 году. С инициативой его создания выступила общественная организация содружества городов-героев «Мурманск – город-герой». Идею поддержали мурманчане: мемориал будет установлен на народные деньги. Заказ на создание макета получил от города скульптор Александр Арсентьев, для которого тема войны связана с его отцом-ветераном и является очень близкой.

«Это очень большая ответственность и перед вами, и перед самим собой, и перед людьми, которые будут приходить, и перед памятью тех бойцов, которые остались лежать на Кольском полуострове, - говорит Александр Арсентьев, скульптор. – Всё что мог я сделал, но работа ещё не закончена».

Плечом к плечу стоят два человека в военной форме: рабочий и красноармеец, за спиной которых карта Кольского полуострова. Таким будет будущий памятник. Установить его планируется на аллее имени Полярной дивизии, расположенной в северной части проспекта Героев-североморцев.

Для соблюдения достоверности скульптору при создании макета помогали поисковики и историки. Поэтому каждая деталь одежды и оружия созданы с точностью как во времена Великой Отечественной войны.

В планах Совета депутатов города Мурманска учредить ещё одну памятную дату, связанную с историей Полярной дивизии. Сейчас рассматривается несколько вариантов: один из них – 11 сентября, день первого боя мурманского народного ополчения.