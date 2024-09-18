Ко Дню пожилого человека в Мурманске запустили благотворительную акцию «Доброе сердце»

Два крупных торговых центра города «Мурманск Молл» и «Северное Нагорное» совместно с общественной организацией «Радуга» решили сделать подарки для ста северян преклонного возраста.

На первых этажах двух ТЦ установлены стенды с сердцами, на которых написаны пожелания пенсионеров. Любой может сделать их мечту реальностью, если возьмет сердце и исполнит загаданное.

Купленный подарок нужно отнести на информационную стойку центра вместе с зелёным сердцем и передать сотруднику.

Большинство пожеланий – это продуктовые наборы, но организаторы отмечают, что лучше в него складывать не повседневные продукты, а праздничные. Что-нибудь из деликатесов. Товары, которые обычно пенсионерам непросто себе позволить. Например, кофе, хорошую колбасу или красную рыбу, экзотические фрукты.

Акция продлится до 25 сентября. А 1 октября организаторы и волонтёры передадут все подарки пожилым людям лично в руки. Такая простая, но очень добрая акция подарит людям преклонного возраста чувство заботы и тепла.

Мария Ускова, маркетолог в торговом центре: «Красные сердца – это желания, которые мы уже исполнили. Часть из них мы уже даже отвезли. Это в основном продукты, их развезли, раздали. Получили в ответ необычайные эмоции, даже слезы во время каких-то вручений. Это очень трогательно. Я думаю, что акция для каждого человека с добрым сердцем отложит у него неизгладимый отпечаток».