Ко Дню саамов в музее Полярного открылась выставка культуры малочисленного народа Севера

Встречу провела Нина Афанасьева - известный саамский педагог и один из авторов первого в мире саамско-русского словаря.

В юношестве Алексей неплохо владел саамским языком: на нём разговаривали и его мама, и бабушка с дедушкой. Сейчас, увы, память подводит, признаётся житель Гаджиево. Но связи с предками терять не хочется, поэтому особенные праздники коренного народа Алексей поддерживает с охотой. Кроме того, семья бережно хранит национальные вещи: предметы быта и домашнего обихода ручной работы, выполненные в соответствии с саамскими традициями.

Алексей Данилов, представитель саами, г. Гаджиево: «Бабушка у меня была, как говорят сейчас, мастерица: выделывала шкуры, шила унты, вязала. В деревне раньше жили, у них овцы были».

Земля, вода, огонь и воздух – для саамов не просто стихии. Это и друзья, и враги, и божества. Представители малочисленного народа Севера знают, что природа даёт, то может и отобрать. О том, как приручали оленей саамские скотоводы и с каким почётом относились к старейшинам – нойдам - рассказала на встрече с полярнинцами Нина Афанасьева. Кроме историй она привезла в музей и ценные для сердца вещи, которым почти два века.

Нина Афанасьева, экс-президент ассоциации Кольских саамов, пропагандист культуры саамского народа: «Шамшура – это головной убор замужней женщины, XIX век. Там внутри уже всё рассыпается, я долго носила, сейчас это экспонат».

Языковед Нина Елесеевна - общественница, активно рассказывающая о культуре и быте своего народа. К слову, на днях женщина отметила свой 84 день рождения. Похоже, что оставаться такой целеустремлённой Нине Афанасьевой помогает не что иное, как магия. Саамский язык даже звучит, будто обрядное заклинание.

Нина Афанасьева, экс-президент ассоциации Кольских саамов, пропагандист культуры саамского народа: «Любой язык любого народа сохраняется тогда, когда он в бытовой среде живёт. Прежде всего, это семья».

А вот и обряд. Такого рода движения с использованием бубна из рогов, копыт, костей и кожи оленя имел великую силу, принося охотникам и рыболовам удачу. Впрочем, на оберег от злых сил, крепкое здоровье и успех в делах «заряжены» все саамские предметы быта: об этом говорят используемые цвета в одежде и узоры на тканях, символы на кошельках и сумках. Об этом и многом другом можно узнать на выставке в музее Полярного, посвящённой культуре саамов.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «В этот раз она будет длиться два месяца, мы сделали её интерактивной. Подготовили программы для семей, для детей разного возраста, чтобы с учётом возраста познакомить с культурой коренных жителей нашей области».

К слову, приёмы, детали орнамента и цветовые гаммы, используемые в прикладном творчестве саамского народа, также передаются от поколения к поколению. Насколько удалось сохранить самобытность мастеров, можно убедиться, сравнив предметы выставки разных эпох.

Наталья Сергеева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Здесь представлены работы мастеров-саамов, выполненные из меха, кожи, кости оленя, пряжи. Многообразие работ просто поражает».

Сегодня саамы ведут современный образ жизни. Но, несмотря на немногочисленность, этот народ трепетно оберегает свою культуру. Мастера продолжают заниматься рукоделием, многие представители культуры надевают на праздники традиционную одежду.

Что касается выставки саамской культуры «Земля саами» в историко-краеведческом музее Полярного, то она будет работать до 19 марта.